Sampha debuterte sin låt, «(No One Knows Me) Like The Piano», på Jimmy Fallon for en liten stund siden. Det akustiske mesterverket ble fremført foran et nydelig oransje backdrop – til alles fornøyelse.

Nå er Sampha ute med to nye videoer til låten, som er dedikert til sin mors piano fra South London. I den ene videoen, får du en ambient stemning med varme og «drømmende» farger, mens den andre versjonen kommer i et virtual reality, 3D format. Den soul/gospel inspirerte sangeren slipper albumet, Process, 3. februar – noe vi ser svært frem til.