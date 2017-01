Sampha er spådd til å få en svært spektakulær karriere. Den eminente sangeren har bevist seg som både sanger og låtskriver, og har en viss kvalitet, få andre artister har.

Den spennende artisten tok turen innom Tonight Show Starring Jimmy Fallon for å promotere sitt kommende debutalbum, og viste frem sin nye låt «(No One Knows Me) Like The Piano.»