Sagaen Fortsetter

1. “Wu-Tang the Saga Continues Intro” feat. RZA

2. “Lesson Learn’d” feat. Inspektah Deck and Redman

3. “Fast and Furious” feat. Hue Hef and Raekwon

4. “Famous Fighters” (Skit)

5. “If Time is Money (Fly Navigation)” feat. Method Man

6. “Frozen” feat. Method Man, Killa Priest, and Chris Rivers

7. “Berto and the Fiend” (Skit) feat. Ghostface Killah

8. “Pearl Harbor” feat. Ghostface Killah, Method Man, RZA, and Sean Price

9. “People Say” feat. Wu-Tang Clan and Redman

10. “Family” (Skit)

11. “Why Why Why” feat. RZA and Swnkah

12. “G’d Up” feat. Method Man, R-Mean, and Mzee Jones

13. “If What You Say is True” feat. Wu-Tang Clan and Streetlife

14. “Saga” (Skit) feat. RZA

15. “Hood Go Bang!” feat. Redman, Method Man

16. “My Only One” feat. Ghostface Killah, RZA, Cappadonna, and Steven Latorre

17. “Message”

18. “The Saga Continues Outro” feat. RZA