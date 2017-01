Den unge Atlanta rapperen, Russ, gikk fra zero to hero i løpet av få sanger. Den aspirerende artisten startet karrieren for fullt med låta «Do It Myself», og har vært en respektert rapper siden.

DIEMON Crew artisten har vist stor allsidighet i sine seneste utgivelser, og lanserer nå den selvproduserte låta, «Sideline Number.» Denne gang har han et mer ambient lydbilde – og vi ser frem til å høre mer fra Russ.