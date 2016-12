Run The Jewels bestående av EL-P og Killer Mike, ble formet i 2013. Den orginale duoen har siden sluppet to studioalbum – med stor suksess.

Deres tredje album, RTJ3, har vært etterlengtet en god stund. Nå bestemmer duoen seg for å gi bort skiva gratis, som en julegave til fansen. Gruppa er kjent for et aggressivt-elektronisk lydbilde, og interessante basslinjer.

last ned hele albumet via deres hjemmesider her.