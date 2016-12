Den 20 år gamle Roy Wood$ ga ut debutalbumet Waking at Dawn denne sommeren, og er akkurat ferdig sin turné i Nord-Amerika.

OVO Sound artisten fikk hype i 2015 via låta «Drama», og gjorde stor suksess med låten «Gwan Big Up Urself.» Nå er han ute med EPn «Nocturnal», et 7 spors prosjekt med gjestevers fra store navn som Majid Jordan og MadeinTyo.

EPn er foreløbig kun på Apple Music.