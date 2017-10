Siden debuten deres i 2001 har CunninLynguists droppet hip hop hits etter hits over flere år. I dag, markerer det omtrent 16 år siden deres første opptreden i rapgamet med albumet Will Rap for Food i 2001, Lexington, Kentucky-baserte rapgruppen er nå ute med sitt første formelle studioalbum på seks år.

Trioen, bestående av medlemmer Kno, Deacon the Villian og Natti, brøt de gode nyhetene i september. Albumet inneholder sanger fra både deres 2017 EP, The Rose og The Azura EP, som også vil inneholde en håndfull tidligere unreleased spor. Ventetiden er over! CunninLynguists er tilbake med en helt ny LP med tittelen Rose Azura Njano.

Sjekk ut LP’en og stream det her!