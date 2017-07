Delivery Boys — et rapkollektiv fra Brooklyn, Ny — debuterer sin første låt, «Pissed Of», med hjelp fra Rich The Kid. Den relativt ukjente gruppa består av, Lost Boy, Goldwood, Max Gertler, Fresh1 og Tyrin. «Pissed Of» byr på et laidback lydbilde, og selv om det er generisk rapmusikk, skaper de en god helhet. Vi ser frem til mer fra disse gutta!