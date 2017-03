Rick Ross med gamle og nye legender på "Dead Presidents."

Rick Ross ga ut den steinharde låta, «She´s On My Dick«, tidligere denne uken, og kliner til med enda en promo runde før fredagens albumslipp. Mississipi-rapperen har en solid line-up på skiva, og fyller nå opp gjestelisten på «Dead Presidents» med Billboard-fenomenet – Future, Yo Gotti, og sørstats-legenden, Jeezy.

Rather You Than Me slippes førstkommende fredag, og byr på flere spennende gjesteartister. Blant de, vil du finne komikeren Chris Rock, og det nye kvinnelige utskuddet, Dej Loaf.