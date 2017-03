Rick Ross og Gucci Mane med årets hardeste låt?

Rozay er klar for å returnere til gamet på fredag med den etterlengtede skiva, Rather You Than Me. Vi har allerede fått høre flere tunge låter i kjent Rick Ross stil, og for å gjøre deg ekstra klar for fredagen, leverer han nå Gucci Mane samarbeidet, «She´s On My Dick.» Det er ingen hemmelighet at MMG-sjefen er den perfekte komboen med digitale blåseinstrumenter, og Gucci Manes assistanse er toppen av kransekaka. Det blir spennende å se resultatet av Ricks studiotid de seneste årene.