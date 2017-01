Rick Ross fokuserte på MMG i 2016, men er tilbake i studio for fullt dette året.

Rozay har vært svært aktiv siden årsskiftet, og nå dropper han ny video til Ty Dolla $ign samarbeidet, «I Think She Likes Me.» Maybach-Music sjefen har lovet at sitt niende album, Rather You Than Me, kommer i starten av dette året. Basert på nylige utgivelser, er det ikke langt unna.