Ricky Ross er tilbake for fullt med albumet «Rather You Than Me»

MMG-Sjefen, Rick Ross, er tilbake med sitt niende studioalbum, og holder det nede i trappens tunge hverdag. Etter noen solide utgivelser i forkant av albumet, har Rozay-fans ventet i spenning en god stund – og nå er endelig dagen her.

Albumet består av blytunge produksjoner, og den store stemmen til Ricky ligger flott i lydbildet gjennom hele skiva. Det er godt å høre når trap og veteranens gamle lydbilde blir blandet til noe nytt. Rozay er overraskende reel, og beviser at han er langt fra ferdig i Maybach-boothen.

Rather You Than Me består av hele 14-spor, og inneholder gjestevers fra Raphael Saadiq, Chris Rock, Young Thug, Wale, Future, Jeezy, Yo Gotti, Gucci Mane, Ty Dolla $ign, Nas, Meek Mill, Anthony Hamilton, Scrilla, Dej Loaf, Yo Gotti.