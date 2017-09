Det er ikke mange som får æren av å ha Kendrick Lamar med på et vers, Rich The Kid har teaset på twitter at han jobber med Kendrick Lamar, og endelig er låten ute. Den nye tracken «New Freezer» var opprinnelig med A$AP Ferge og MadeinTYO, men den endelig versjonen er bare med Rich og K.Dot, med produksjon av Ben Jayne. Et uventet samarbeid av Kendrick Lamar som fort kan bli en hit ettersom Kendrick Lamar skal regissere musikkvideoen også.

Lytt på låten nedenfor.