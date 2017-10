For en en drøy måned siden serverte Rich The Kid oss bangeren «New Freezer» med den unge Compton-legenden Kendrick Lamar. Nå er videon her og det er futuristisk, skrudd opp og ganske fett alt sammen. Kendrick stunter og holder det nede i Nike som han tidligere signerte en avtale med i år, og i en ganske classy Bradley GT, mens Rich The Kid ironisk nok bader i penger og cruiser inn i fremtiden. Skru det opp og sjekk det ut, det er tross alt lille fredag!