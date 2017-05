Rejjie Snow har for alvor begynt og bygge opp en karriere de siste årene, ikke bare i hjem landet Irland, men også internasjonalt. Han er offisielt klar til å droppe sitt første mixtape prosjekt The Moon & You på plateselskapet 300 Entertainment.

«PURPLE TUESDAY» er produsert av Cam O’bi og gjestes av Joey Bada$$ og Jesse Boykins III på refrenget. Den Cam O’bi-produsert låta er en throwback til den jazz-inspirerte æraen.