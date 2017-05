Rejjie Snow er ute med mixtapen «The Moon & You»

I januar lovet Rejjie Snow at han ville levere et nytt prosjekt med tittelen The Moon & You, og på 17. mai, droppet han endelig mixtapen. Det 13-spors lange prosjektet har med Joey Bada$$ og Jesse Boykins III på låta, «Purple Tuesday», mens Los Angeles-baserte RnB-sanger, Joyce Wrice, dukker opp på «Get It.» På Produksjonen finner du blant annet Cam O ‘ Bi og Benjamin Miller.

Rejjie Snow har alltid hatt en unik sound. Han vokste opp i Dublin, og var den eneste svarte gutten på skolen. Som en rap-fan, identifiserte han seg mer med MF DOOM. Rejjie har et unikt lyd bilde, noe som gjøre det å vanskelig å beskrive artistens sound.