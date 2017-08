Den klassiske Reebok modellen gjør nok et comeback. Da rapperen Curren$y hadde et samarbeid med skomerket tidligere i år var det denne modellen han valgte å designe. Nå kommer Club C 85 i «Hunter Green», bestående av en upper i mørkegrønt skinn. Skoene er også komplimentert med tekstil i skjøtene mellom panelene for optimal ytelse. Det er Reebok branding på yttersiden av hver sko, på tunga og helen. Det hele blir runnet av med en clean hvit gummisåle med små Reebok print på innersiden.