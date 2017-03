Red Bull Sound Select Presents: Ivan Ave, Noah Carter & Aligo

Red Bull Sound Select er et artist-utviklingsprogram og en plattform for å finne nye artister og ny musikk. Talentutviklingsprogrammet ble i høst etablert for første gang i Oslo. I anledningen at Oslovelo feirer 1 år og i den anledningen blir det holdt årets første Red Bull Sound Select i dag onsdag 29. mars. Ivan Ave er kveldens headliner og med artistene Aligo og Noah Carter utgjør de kveldens RBSS.

Dagen er viet til engelskspråklig rap, hvor Ivan Ave har premiere på sin nye låt og video «Young Eye».

Dørene åpnes 18:00 og her er det førstemann til mølla. Med RSVP på den følgende linken nedenfor betaler man kun 50,- for billetten i døra: http://win.gs/RBSSmars

Uten RSVP koster det 150,-

Sjekk ut noen låter av de aktuelle artistene nedenfor!

Vi sees!