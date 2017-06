Rae Sremmurd fremfører «Swang» på The Tonight Show

Rae Sremmurd ga ut albumet, Sremmlife 2, i fjor, og er fortsatt ikke ferdig med promo-rundene. Nå var de innom Jimmy Fallons, The Tonight Show, hvor de fremførte hitten, «Swang.» Live-performance på tv med hiphop, har vært tildels skuffende de seneste årene, men Ear Drummers brødrene treffer både de høye og lave tonene denne gangen. For å gjøre det mer spesielt endret de siste linje til, «Party at Jimmy Fallon’s/We bout to flood the spot!”