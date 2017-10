Rack-Lo Forteller Røvere Sin Storhetstid

Rack-Lo aka Polo Godfather har fått sin egen dokumentarserie på youtube der han forteller legendariske røverhistorier fra tiden Lo Life begynte å markere seg i New Yorks gater. I denne første episoden forteller Rack-Lo om en gang han og andre Lo Lifers var ute på tokt for å skaffe seg de nå ikoniske silk crizzy skjortene (silkeskjorter med crest logo). Han forteller om den spennende ‘handleturen’ med stor iver og at han var nœr på å bli tatt av vektere på vei ut fra Lord & Taylor på Manhattan i New York da han lurte seg ut derfra med x antall silkeskjorter under genseren. Sjekk ut den nye episoden som forhåpentligvis kun er den første i rekken av mange Lo Life stories!