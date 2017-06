Den ene halvdelen i rapp gruppa Mobb Deep, Prodigy døde i dag (han ble 42 år gammel). Prodigy aka Albert Johnson har kjempet hele livet mot blod sykdommen Sickle-cell disease, han ble lagt in på sykehus etter en konsert i Las Vegas for et par dager siden . Gruppa har gitt ut klassiker som shook ones, part 2, Hell on Earth og Burn.

R.I.P Prodigy aka Albert Johnson