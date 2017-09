Mens vi venter på at den nye Migos skiva Culture 2 skal droppe har Quavo droppet ny sololåt. Den nye låta «Stars In The Ceiling» er produsert av flittige Zaytoven som tidligere har gjort tracks med tilsynelatende alle trap artister som er i vinden for tiden. På den nye låta får vi byr Quavo på seg selv i kjent stil med flow og trademarks. Hør den nye tracken over og vœr på alerten for mer informasjon om når Culture 2 kommer.