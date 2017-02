G.O.O.D Music sjefen, Pusha T, har vært aktiv i med gjestevers den seneste tiden, og jobber nå med soloalbumet, King Push.

Nå har han teamet opp den australske produsenten, Flume, for et fint lite samarbeid. Begge artistene er kjent for å være særegne, noe som kan gjenspeiles i deres nye låt «Enough.» Flume har virkelig slått på det psykadeliske spektret, og maler et lydbilde som er nærmest umulig å definere.