Det har gått over ett år siden Pusha T droppet sitt forrige album, King Push – Darkest Before Dawn: The Prelude. Nå er GOOD Music sjefen klar for å tre ut i spotlighten igjen, og under intervjuet med Pharrell og Scott Veners OTHERtone, delte han noen detaljer om det kommende albumet «King Push» .

«I’m working on my album right now, it’s entitled «King Push». I just left Pharrell yesterday, so I’m just waiting on him to give me these last couple heatrocks».

Både Desiigner og Pharell har fått høre det kommende albumet, hvor sistnevnte mente prosjektet var «Crazy» og refererte til det som «somethinggargoyle-ish.», tolk det som du vil …