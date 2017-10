Pusha T Og adidas Forener Krefter Igjen

I starten av 2017 ble det gjort kjent at rap-mogulen og tidligere Clipse medlem, Pusha T hadde inngått et samarbeid med adidas om en EQT Boost som ble sluppet i begrenset opplag tidligere i år.

Nå har de tatt opp tråden igjen og lanserte nylig at en ny colorway vil vœre å få tak i i løpet av nœrmeste framtid. Denne modellen inneholder detaljer fra adidas’ klassiske EQT Support så vel som en full Boost såle for å nå opp til dagens standard. Fargene på skoene som består av lys og mørkebrunt er inspirert av ‘the brown paper bag’ som utenom mat, ofte blir brukt til å holde penger i. Det har ikke blitt offentliggjort noen release dato enda, men i og med at det er typiske høstfarger antar vi at den bør vœre rett rundt hjørnet!