Post Malone, Quavo & Metro Boomin på «Late Night With Seth Myers»!

For noen dager siden gikk Post Malone’s hitsingel «Congratulations» platinum, og det på et perfekt tidspunkt. Post Malone, Quavo, og Metro Boomin stoppet alle innom «Late Night With Seth Myers» for å fremføre den Metro Boomin produserte låta.

Post startet låten med verset og hooket av hitsingelen. Quavo dukker etterhvert opp på scenen og Metro viser sitt engasjement som vanlig – veldig god stemning blant publikum.

Post Malone tilbrakte store deler av fjoråret på turné med Justin Bieber, og sist måned ble det kjent at «Stoney» albumet solgte til sertifisert gull. Han har nå også lagt til en platinum singel til sin merittliste, så man kan godt si at han hadde en svært vellykket debut.