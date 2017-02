Jamaikanske, Popcaan, gjorde seg svært bemerket på Ovo Sound Radio i fjor, og med diverse gjesteopptredener med blant annet Drake.

Etter suksessen med remixen av «Gwan Big Up Yourself», følger han nå opp med ny låt og video til Jafrass og Quada samarbeidet, «Unruly Camp.» Popcaan bærer et særegent preg over den dancehall-inspirerte sounden, og har et eksepsjonelt toneleie.