Polo Ralph Lauren Relanserer Deres 1992 Stadium Kolleksjon

For 25 år siden introduserte Polo Ralph Lauren sin legendariske 1992 Stadium kolleksjon. Den gamle kolleksjonen er nesten umulig å oppdrive, og om du mot formodning skulle komme over en annonse på Ebay er prisene helt latterlige da en tee koster opp til seks tusen kroner. Nå blir den sjeldne kolleksjonen relansert i forbindelse med 25-årsjubileet, men det betyr dessverre ikke at kolleksjonen blir mindre umulig å få tak i. Stadium kolleksjonen blir nemlig bare å få tak i ‘eksklusivt’ via den amerikanske kleskjeden Jimmy Jazz sin flagship store i Harlem, New York. Som om ikke det var nok arrangerte de på mandag en raffle der man kunne bli trukket ut til å få et armbånd som gjør at du er med i trekningen til å få muligheten til å kjøpe noe fra kolleksjonen. Om du skulle vœre så heldig å slippe gjennom nåløyet å få et armbånd, for så at du blir trukket ut blant de med bånd til å få handle, får du i såfall kun muligheten til å kjøpe én piece fra den nye kolleksjonen. Til sammenligning er dette som om Urban skulle fått inn Supreme å kjørt samme opplegg. Vi her i lille Norge må nok enn så lenge se langt etter den nye kolleksjonen, men det får vœre lov å drømme.

Det er trist at Ralph Lauren som et luksusmerke hopper på samme toget som sine streetwear-kollegaer for å bygge en hype rundt dette droppet, med folk som står timevis i kø uten noen garanti for i det hele tatt få muligheten til å kjøpe noe som helst. Det er mange som har hatt en fjern drøm om at 1992 Staduim kolleksjonen en dag skulle komme tilbake, men når det endelig skjer og det skjer på denne måten kunne Ralph like gjerne latt vœre.

Dette har selvfølgelig vekket misnøye blant ekte Lo Heads og Lo Lifers. Den New York baserte vintage sjappa Unique Style/Polo Store har tydd til Instagram for å uttrykke hva de føler om den nye ordningen.