PnB Rock overrasker fansen, å dropper《Time》og《Feelins》.

Den raskt voksende Philly artisten PnB Rock bestemte seg for å slippe ny musikk og overaske fansen, han slapp ikke en men to sanger. Etter allerede og ha delt coveret av «Time» via sosiale medier. Dropper han sangen «Feelins» i samme slengen. Her senker han tempoet litt ned og PnB Rock bringer tittelen til liv og snakker om «Feelins» dette er oppfølgeren til forrige ukes «Selfish» remix av den hotte produsenten Shlohmo.

Stream «Time» og «Feelins» nedenfor!