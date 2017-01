Den Atlantic Records signerte rapperen, Pnb Rock, gjør seg klar for sitt debutalbum. Etter tre vellykkede mixtaper og diverse gjestevers, er han nå klar for den store scenen.

PnB har med seg Lil Durk og Lud Foe på låta «88», som en oppvarming til lanseringen av albumet Going Through The Motions, 13. januar. Det blir spennende å se hva den voksende artisten byr på i sitt første album, men i mellomtiden får vi nøye oss med denne.