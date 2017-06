Forrige fredag skrev vi varmt om Philip Emilios seneste låt, «VIII», og vi skriver varmt om videoen også. Emilio har virkelig satt standarden for Nora på denne utgivelsen, og behersker det minimale –kollektivet er kjent for. Musikkvideoen byr på et vakkert vintage-look, og skaper den perfekte atmosfæren for låta. Det er godt å se minimalistisk arbeid gjort bra, og vi ser frem til fredagens release av Philip Emilios album.