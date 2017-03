Pasha funker hardt på «Prettyboi Bounce»

Pasha begynner å vokse i rekordfart, og gjorde et svært underholdene intervju med oss for noen uker tilbake. Mannen med den ikoniske afroen har blitt anerkjent for sine unike liveopptredener, og er definitivt hva man vil kalle en «live artist.»

Nå er 151-rapperen ute med låta «Prettyboi Bounce», hvor han har med seg Soul Gem på refrenget. Ketil Jansen (Lemaitre) og Coucheron står for den ekstremt gode produksjonen, som gir flashback-vibes til den nostalgiske MGMT låta, «Electric Feel.»

Pasha har virkelig steppet opp gamet på den siste utgivelsen, og har bevist at han er langt mer enn øye ser når han først griper mikrofonen under spotlighten på scena.