Etter at Pasha slapp «Prettyboi Bounce» tidligere i år har han blant annet blitt lista på P3 og spilt på by:larm til strålende kritikker. Etter en travel sommer er Pasha nå tilbake med ny musikk til folket! Den nye låta «151» Rykkinn-guttas eget anthem oppkalt etter den tidligere 151-bussen. Låta er produsert av Erik Samkopf og med vokal fra Kristoffer Severinsen, begge medlemmer av IndiebandetIffy Orbit.

Pasha forteller selv om låta: «Kriss og Samkopf hadde laget en skisse av beaten også hørte jeg den og klikka helt! Jeg maste på å få den! Gutta er så sykt flinke og snille at de lot meg prøve noe vokal på den også begynte jeg og Kriss å snakke om hvordan refrenget burde være -melodien var der nesten. Så bare sa han 151 som er bussen vi tar hjem fra studio og byen. Låta er en slags anthem for alle rykkinn-tullinger som oss.» – Pasha

Hør den nye låta «151» under å sjekk ut NRKs innslag om guttas halvseriøse demonstrasjon mot ruteendringen på Rykkinn her! 151 for life!