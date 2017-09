PARTYNEXTDOOR har overrasket mange med å slippe ut en EP kalt «Seven Days EP», med en låt for hver dag i en uke. Den siste tiden har PND teaset ny musikk, delt flere bilder på Instagram, som skal ha vært covre til sine nye låter. Nå fikk vi endelig bekreftelsen.

OVO-artisten snakket nylig med Zane Lowe, og forklarte at hans nye prosjekt ble laget på syv dager, og derfor tittelen til EPen. Låtene er inspirert av en kvinne han tilbrakte tid med i Juli.

“A lot of the songs literally happened right after [something happened]. Maybe she walked out of the house and how I deal with things is like ‘Ok…’ walk right upstairs to the studio and take it in one cut.” Sa han til Lowe.

EPen har med Halsey på «Damage» og Rick Ross på «Better Man.» Som gjester på prosjektet. «Seven Days EP» som er etterfølgern til det utgitte Colors 2, som kom ut tidligere i år, i tillegg til en rekke singler og feaurings. Hans neste album, Club Atlantis, er fortsatt på vei, forventes å komme før året er omme.

Stream PARTYNEXTDOOR’S «Seven Days EP» nedenfor!! God Helg!