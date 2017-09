PARTYNEXTDOOR har vært veldig aktiv i det siste, og han tar ikke et skritt tilbake når som helst snart. Den kanadiske artisten har sluppet ut en haug med sanger de siste ukene, men tydeligvis ikke nok.

Nå er han tilbake med låta «Own Up To Your Shit», Hvor han oppfordrer sin dame til å gjøre akkurat det – PND slapp sangen gratis på sitt offisielle nettsted, slik at du kan laste den ned der.

Stream «Own Up To Sh*t» over!