Parley er en bedrift bygget opp av kreative sjeler, skapere og ledere som sammen har gått sammen om et felles mål; informere og øke bevisstheten om hvor mye forsøpling vi utsetter havene våres for, samt finne innovative løsninger og inngå samarbeid med andre bedrifter som kan bidra til å redusere denne ødeleggelsen.

En av bedriftene Parley for the Oceans har inngått samarbeid med er adidas. De har tidligere gått sammen å gitt ut forskjellige versjoner av den populœre Ultra Boost’en men nå i deres nyeste samarbeid går de nå for første gang sammen om en non-Boost sneaker, nemlig EQT Support ADV 91/16 som først ble lansert på starten av 90-tallet forså å bli relansert i fjor.

Skoene kommer i to fargekombinasjoner inspirert av havet, og består av en to-tonet upper i Primeknit som delvis er laget ved hjelp av resirkulert Parley Ocean Plastic. Dette er plast som har blitt fanget på Maldivenes strender og kystområder før den når havet.

Parley x adidas EQT Support ADV 91/16 har release i morgen, 14. oktober og blir i første omgang kun å få fatt i via adidas.no, men de to partene kommer til å forsette samarbeidet i tiden som kommer. Så hold øynene åpne for flere miljøvennlige sneakers fra adidas Originals fremover!