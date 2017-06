Palace & adidas sommer 2017

Palace og adidas ser ut til å ha knyttet et sterkt bånd, da de nå igjen har slått sine pjalter sammen for nok et samarbeid i deres nyeste sommerkolleksjon. I likhet med 2016 høst/vinter kolleksjonen deres består også denne av sportswear-inspirerte plagg. Denne gangen i mer poppin’ farger enn vi har sett tidligere med bruk av oransje og turkis. Kolleksjonen består av alt fra sko til cap og til og med badekåpe.

Palace x adidas Originals 2017 sommerkolleksjon dropper 16. juni i Palace butikker og på nett-shoppen deres.