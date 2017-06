Onkl P & De Fjerne Slektningene – «Den Hellige Gral»

Hadde du spurt oss for 10 år siden om Killakrembanan hadde vært frontfigur i et rockeband, hadde vi nok ristet på hodet og cracka noen jokes – But the jokes on us. Vi er langt forbi tilvendingsstadiet nå, og Slekta er real. Nå er de ute med den nye låten «Den Hellige Gral» – og som en ekte skaprocker, treffer den i begge de musikalske universene mine. Slekta gjør en fantastisk jobb med å balansere refrenget og verset, der de løfter låten fra en uplifting «raplåt» til nostalgiske Jokke vibber. Dette er dope!