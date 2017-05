OVERRASKELSE! Bryson Tiller er ute med albumet «True To Self.»

For under en uke etter å ha kunngjort sine planer om å droppe sitt nye album, True To self, 23. Juni, overrasket Bryson Tiller fans ved å slippe det langt forsinkede albumet i dag. Albumet er den etterlengtede oppfølgeren til Tillers 2015 debut, TRAPSOUL, som ble sertifisert Platinum av RIAA mindre enn ett år etter utgivelsen.

Albumet er for øyeblikket tilgjengelig for kjøp på ITunes og kan streames på alle store plattformer, inkludert Apple Music og Spotify.