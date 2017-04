Outdrop AW17

Emil Ringheim er hjernen bak streetwear merket Outdrop som i går fylte opp Sentralen med visning av merkets andre kolleksjon. Det er ingen tvil om at det har vært mye hype rundt kolleksjonen da stemningen under, før og etter showet var til å ta og føle på.

Emil forteller at Inspirasjonen er hentet fra å se folk han er glad i, og rett og slett mennesker. Han prøver å gjøre unge folk bevist på hva som foregår i verden og ta stilling til det. Urettferdighet og rasisme preger kolleksjonen, og det ligger et klart og tydelig politisk budskap i lufta.

På catwalken var modellene iført chains rundt hals, ankler og hender for å tydeliggjøre budskapet. I tillegg bar flere av plaggene statements som ”We all bleed the same color”, ”Ignorance kills”, ”it stops with me”, og ”No freedom til we´re equal”. Klærne er designet i samarbeid med designbyrået Nordic States.

kolleksjonen inneholder blant annet track-pants, en grønn pullover jacket, T-shirts og frakker som alle støtter budskapet.