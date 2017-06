Oscar Blesson - «Whip»

Tommy Tees egne, Oscar Blesson, har vært et tale emne på den norske hiphop scenen en god stund, og har stått for flere frekke utgivelser de seneste årene. I dag lanserte han musikkvideoen til den nye låta «Whip.» Oscar bringer et svært amerikansk preg over sporet, mens Will Trillest har gjort en svært god jobb med gradingen av videoen. Videoen har et matchende uttrykk til låta, noe som gjør hele prosjektet komplett i våre øyer.

Ryktene sier at Oscar Blesson jobber på full blast i studio, og vi ser frem til å høre mer av prosjektet.