Organized Noize har sluppet album

Produsent gruppa Organized Noize ga i går ut EP`n ORGANIZED NOIZE EP. Den ATL baserte produsent-trioen består av: Rico Wade, Ray Murray og Patrick “Sleepy” Brown. De står bak hits som «Waterfall» med TLC og En Vogue´s «Don´t Let Go (Love)». Gutta er de som står bak det legendariske soundet til super duoen Outkast og var i en tidlig fase med på alt det gutta gjorde før de selv tok over som produsenter på sine egne prosjekter.

Vi anbefaler alle og se dokumentaren The Art of Organized Noize som ligger ute på Netflix.

Hør EP`n under saken!