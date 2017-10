Hkeem - «En Som Meg»

Hkeem har hatt et meget godt, kreativt år. I sommer gikk alle å sang på debutsingelen hans «Fy Faen» som til nå har blitt streamet over 29 millioner ganger på Spotify. Han fulgte opp på sensommeren med den roligere låta/balladen «Urettferdig» med Unge Ferrari som handler om savnet av mennesker som har gått bort.

Nå er Hkeem igjen ute med ny låt i form av «En Som Meg» som også på en måte handler om savn. Men ikke etter folk som har gått bort. Denne låta adresserer Stovner rapperen til en jente han ikke kan få. Men det er ikke no ‘deppe/sippe’-låt av den grunn.

«Vi skal ta tur til Bahamas, du er min Michelle Obama / sverger vi former ohana, du tar jo kaka / Du er så vanskelig som geometri / hjertet er kaldt og du sløser bort tid, og du sløser bort tid»

Låta som er produsert av Eirik Tillerli og Kjetil Bjelvin har desidert allerede rukket å bli en publikumsfavoritt på alle festivaler og konserter Hkeem har opptrådd på i sommer. Han sier selv følgende om den nye låta:

««En som meg» handler om en jente man ikke kan få, men på en humoristisk måte. Jeg håper folk får en feel good vibe, selvom det ikke går veien jeg ønsker I låta. Denne låta kom ganske spontant mens jeg var i X-ray sitt studio i Oslo. Kompisen min, Snacks, hadde allerede lagd en skisse til en beat, så jeg bare hoppet på den og vibet og freestylet. Derifra tok jeg det videre I studio med Eirik og boom….her er låta! Det er utrolig god stemning hver gang jeg er I sessions med Eirik, fordi vi connecter så lett og har en god tone hele veien. Vi trengte ikke mer enn en session før låta var i boks!» – Hkeem

Hvis du vil se det unge stjerneskuddet fra Groruddalen opptre har du muligheten neste fredag 20. oktober da han er en del av høstens Yngling-program på Parkteatret, med en konsert for barn og ungdom under 18 år og en med 18-års aldersgrense senere på kvelden. Yngling ble sparket i gang i september av Kaveh og ble tett fulgt opp Myra uka etter. Sjekk Facebook event her!