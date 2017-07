Metro Boomin x Nav - «Perfect Timing»

Metro Boomin trenger ingen videre introduksjon i 2017, da han har vært the Go-To-Guy for hele rapbransjen de to seneste årene. NAV er heller inget ukjent ansikt, og nå har de forent sine krefter for albumet, Perfect Timing.

Metro og Nav leverer oss hele 15 spor, og skiva inneholder gjestevers fra Lil Uzi Vert, 21 Savage, Playboi Carti, Offset, Belly og Gucci Mane. Det er selvfølgelig ikke overraskende at gjestelisten er stappet med VIPs, når det er «Metro Boomin On The Track.»