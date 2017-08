Nytt Gucci Mane album på vei

1. “Work in Progress” (Intro)

2. “Back On”

3. “I Get the Bag” ft. Migos

4. “Stunting Ain’t Nuthin” ft. Slim Jxmmi & Young Dolph

5. “Curve” ft. The Weeknd

6. “Enormous” ft. Ty Dolla $ign

7. “Members Only”

8. “Money Make Ya Handsome”

9. “Changed” ft. Big Sean

10. “We Ride” ft. Monica

11. “Lil Story” ft. Schoolboy Q

12. “Tone It Down” ft. Chris Brown

13. “Make Love”

14. “Money Piling”

15. “Jumped Out the Whip” ft. A$AP Rocky

16. “Miss My Woe” ft. Rico Love

17. “Made It” (Outro)