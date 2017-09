Tyler, The Creator og Adult Swim har droppet trailer for The Jellies, en ny tegneserie som omhandler en familie bestående av maneter og deres 16 år gamle adopterte menneskesønn, Cornell. I denne traileren for The Jellies blir vi tatt med på en tur rundt i Walla Walla, Washington på dokumentarisk vis å får se attraksjoner og landemerker hjembyen til Cornell og familien har å by på. Se traileren over for The Jellies som har premiere på Adult Swim 22. oktober.