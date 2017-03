Ny Musikk video fra Mogger Don, Cezinando og Martin Hazy!

501-produsenten, Mogger Don, har gjort seg bemerket på den norske musikkscenen sammen med sin brother in crime, King Skurk One. Han er kjent for sin unike produksjoner, og er et frisk pust i det relativt monotone lydbilde til norsk rap. Nå har M.D MusicalDoctor? huket tak i folkehelten, Cezinando, og Martin Hazy fra Dårlig vane – årets urørt. «Ikke Spør» leverer markante basstrommer over en sigøynerjazz-inspirert melodi, mens Cez og Martin leverer versene til punkt og prikke.

De nye tallgruppene på den norske scenen er kjent for produktivitet, og skjøt derfor musikkvideon kort tid etter låta var ferdig i studio. Filmen er selvfølgelig filmet i 501s bakgård, Oslo.