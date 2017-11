Ny kolleksjon fra Wu Wear

Wu-Tang Clan er uten tvil det mest innflytelsesrike hip-hop kollektivet som noen gang har eksistert. Ikke bare hadde de en enorm suksess som gruppe signet til plateselskapet Loud Records, men samtlige av medlemmene skrev selvstendig under på platekontrakter med andre studioer, og regjerte gamet solo. 2017 ser ut til å bli nok et bra år for Wu-Tang, vi skrev blant annet om utgivelsen av den nye plata deres, The Saga Continues i oktober. Nå ser det ut til at vi får mer Wu å glede oss over. Wu-Tangs eget klesmerke Wu Wear ble tidligere dette året relansert ettersom RZA så seg lei av at andre tjente penger på deres merkevare. Nå har de kommet med en ny kolleksjon for vinteren, og den er allerede tilgjengelig i deres nettbutikk.