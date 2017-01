Norsk hiphop histore del 2 på Rockefeller i dag

Juicy og Rockefeller, arrangerte Norsk hiphop historie – live for første gang i fjor, med stor suksess. Nå følger gutta opp med del 2 av deres konsept.

Eventet er ment for å vise frem det beste av norsk hiphop, og årets line-up er like imponerende som i fjor. du får se Aslak, Big Daddy Karsten, Cezinando, Diaz, Emile The Duke, I Ching, Kaveh, KingSkurkOne, Klish, Linni, Opaque, Pasha, Representin´2000, Salavador, Son Of Light, Snow Boys, Tommy Tee og Zamour.

Det er duket for en skikkelig helaften på Rockefeller. Les mer info om eventet her.