NMG-Fest i Bergen! [Bildeserie]

Foto – Benjamin lauritzen

5 mai. Var en solfylt dag preget av utepils og grilling. Likevel satt det ingen demper på publikums lyst på en aldri så «liten» G Fest, innendørs.

Kl 19:00 åpnet USF Verftet dørene og konserten ble sparket i gang av to uoffisielle opptredener av Klaus Perry og Mats Dawg.

Islandske Aron Can som er førstemann på plakaten er også førstemann ut på scenen. Det at flertallet ikke har hørt om artisten fra Reykjavik hindrer han ikke i å levere låtene sine med innlevelse og troverdighet. Til tross for språkbarrieren, kommuniserer han med publikum på engelsk og får relativt god respons.

Nestemann ut er Dårlig Vane. Fjorårets Urørt har stort sett bangers i reportoaret sitt og det fikk man også føle på i kveld. Guttene kjører hardt fra start til slutt og byr på låter publikum umiddelbart kjenner igjen. «Ikkje La Meg» og «Gikk I Bakken» skaper allsang i salen og mye hopping. På slutten av opptreden er publikum så varme at guttene i DV kunne spilt nesten hva som helst og publikum hadde slukt det rått.

Kamelen er per dags dato en fri mann og det utnyttet han til beste evne da han entret scenen. Av totalt fem låter viser den unge kjeltringen to helt nye låter som er forventet utgivelse snart. Lukter det album?

Til publikums fornøyelse avslutter han med «Si Ingenting». En låt som har gått sin seiersgang i lang tid, men dagens publikum har ikke fått nok av den enda. Refrenget satt som støpt hos de fleste.

Det var ikke bare Kamelen som premierte ny musikk under G Festen. Store P’s nyeste single «Huske Å Puste» ble også spilt live for første gang. Mannen bak det klassikerstemplede albumet, «Regnmannen» gjør lite ut av seg på scenen sammenlignbart med den yngre garden før han, men det er slik Store P er. Energinivået i publikum senkes betraktelig, og det føles helt riktig. Den solbrillekledde rapperen svever igjennom «Vi Ekkje Herfra» til «Vikkje Være I Din Verden». Petters nye låter tyder mye på utilhørlighet, men et sted han virkelig har funnet sin plass er i A-laget.

Girson og Vågard entrer scenen og nå er den elskede bergenske trioen komplett.

Sammen «traiar de nåkke greier» og får publikum til å rope «ÅJEHELVETE». Energinivået er tilbake på topp og gjengen avslutter settet sitt med allsang til «Funksjonshemmed». Helt jæla mongis.

G Fest avsluttes i en litt annerledes stil fra resten av showet i det Fjorden Baby! fyller scenen i sluttminuttene. Gutta fra Fjorden blir godt tatt i mot og flere og flere Fjorden Baby! tskjorter blir synlig på gulvet.

Det er ingen tvil om at kveldens publikum har sansen for bass og bergenske rappere. G Festen serverte oss store doser av begge deler!

Tekst – Joachim Lauritzen